Новости дня
В Нижнем Тагиле квартирную мошенницу приговорили к шести годам лишения свободы
21 ноябрь 2017 (14:56)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к шести годам лишения свободы местную жительницу Наталью Южакову, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Женщина была признана виновной по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере». Согласно материалам дела, Н. Южакова с января 2010 года по февраль 2016 года обещала помочь жителям Дзержинского района Нижнего Тагила в приобретении в собственность квартир по цене, значительно ниже рыночной.
При этом женщина говорила своим клиентам, что у нее есть знакомая в администрации Нижнего Тагила, которая может решить вопрос о приобретении гражданами жилья из городского жилого фонда.
«Между тем фактически выполнять свои обещания злоумышленница не намеревалась и не имела для этого реальной возможности. Полученные от потерпевших деньги она расходовала на личные нужды», — говорится в сообщении.
Жертвами мошенничества в итоге стали 12 человек. Общая сумма ущерба составила 9 млн руб.
Женщина была признана виновной по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере». Согласно материалам дела, Н. Южакова с января 2010 года по февраль 2016 года обещала помочь жителям Дзержинского района Нижнего Тагила в приобретении в собственность квартир по цене, значительно ниже рыночной.
При этом женщина говорила своим клиентам, что у нее есть знакомая в администрации Нижнего Тагила, которая может решить вопрос о приобретении гражданами жилья из городского жилого фонда.
«Между тем фактически выполнять свои обещания злоумышленница не намеревалась и не имела для этого реальной возможности. Полученные от потерпевших деньги она расходовала на личные нужды», — говорится в сообщении.
Жертвами мошенничества в итоге стали 12 человек. Общая сумма ущерба составила 9 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге будут судить «черного риэлтора», обманувшего жителей на 15,3 млн рублей
- В Нижнем Тагиле женщина обвиняется в мошенничестве с жильем на 9 млн рублей
- В Нижнем Тагиле директор досугового центра «Урал» осуждена за фиктивное трудоустройство сотрудников
- В Нижнем Тагиле осуждена сотрудница турфирмы «Элит-Круиз» за хищение у клиентов более 6 млн рублей
- Жителя Нижнего Тагила приговорили к 3,5 годам лишения свободы за незаконную вырубку леса
Loading...