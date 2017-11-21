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В Нижнем Тагиле квартирную мошенницу приговорили к шести годам лишения свободы

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к шести годам лишения свободы местную жительницу Наталью Южакову, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Женщина была признана виновной по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере». Согласно материалам дела, Н. Южакова с января 2010 года по февраль 2016 года обещала помочь жителям Дзержинского района Нижнего Тагила в приобретении в собственность квартир по цене, значительно ниже рыночной.



При этом женщина говорила своим клиентам, что у нее есть знакомая в администрации Нижнего Тагила, которая может решить вопрос о приобретении гражданами жилья из городского жилого фонда.



«Между тем фактически выполнять свои обещания злоумышленница не намеревалась и не имела для этого реальной возможности. Полученные от потерпевших деньги она расходовала на личные нужды», — говорится в сообщении.



Жертвами мошенничества в итоге стали 12 человек. Общая сумма ущерба составила 9 млн руб.

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