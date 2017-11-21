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За год доля одобренных российскими банками кредитов снизилась до 33%

УрБК, Москва, 21.11.2017. С января по октябрь 2017 года российские банки одобряли каждую третью заявку на кредит (33%), сообщают аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). При этом за аналогичный период 2016 года доля одобренных заявок составляла 57%.



Тем не менее, аналитики отмечают, что в абсолютных значениях число одобренных кредитов выросло.



«Однако, нельзя говорить о том, что банки стали одобрять меньше кредитов. Если смотреть в абсолютных значениях, количество одобренных заявок в годовом отношении выросло на 8%, а вот количество заявлений на кредиты увеличилось на 89%», — комментируют в ОКБ.



Чаще всего в этом году причиной для отказа стало несоответствие заемщика кредитной политике банка или МФО. Из-за этого кредитные организации отклонили 56,3% заявок. 18% отказов приходятся на плохую кредитную историю. Чуть менее 2% отказов произошло по причине избыточной кредитной нагрузки заемщиков. В 0,3% случаев кредиторы выявили несоответствие данных, которые предоставил им заемщик, с данными, которыми они располагали.



Еще 24% отказов приходятся на другие причины, среди которых, например, отказ самих заемщиков от кредита из-за слишком высокой ставки, маленькой суммы или наличия более выгодного предложения от другого кредитора.



Доля положительных решений в общем объеме заявок по ипотеке составила 59% (50% в 2016 году), по автокредитам — 44% (51%), по кредитам наличными — 33% (59%), по кредитным картам — 31% (32%).



«Чаще всего по причине несоответствия кредитной политике отказывают в сегменте ипотеки, на эту причину приходится 75% отказов по данному виду кредитов. По причине плохой кредитной истории чаще всего отказывают желающим взять кредитные карты — 35% отказов. По причине избыточной кредитной нагрузки чаще всего отказывают в сегменте автокредитования — 8% отказов. Также в автокредитовании наиболее часто встречается отказ по причине несоответствия данных заявителя — 5% отказов», — добавили в ОКБ.



В целом количество новых кредитов, выданных банками в 2017 году, выросло за год на 8%, а объемы кредитования — на 29%.

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