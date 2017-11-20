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В Красноуральске МУП через суд обязали произвести теплоизоляцию теплосетей

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. В Красноуральске суд обязал МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания» произвести теплоизоляцию теплосетей протяженностью 5,2 тыс. метров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.



«Отсутствие теплоизолирующих покрытий создает условия для потери энергии в зимний период и негативно влияет на теплоснабжение, а также нарушает права жителей многоквартирных домов на пользование коммунальными услугами надлежащего качества. Прокуратура города направила исковое заявлении в Красноуральский городской суд», — говорится в сообщении.



Суд удовлетворил требования прокуратуры: на компанию возложена обязанность произвести теплоизоляцию теплосетей.

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