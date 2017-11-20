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Группа ЧТПЗ освоила производство новых длинномерных нержавеющих труб

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. Группа ЧТПЗ освоила новый сортамент длинномерных труб из нержавеющей хромоникелевой стали диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм и длиной от 18 до 20,3 м. Производство налажено на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Первая партия труб общей длиной 24 тыс. метров поставлена потребителю.



Как сообщает пресс-служба компании, освоение нового вида продукции стало возможным благодаря модернизации трубоволочильного производства ПНТЗ, в рамках которой в 2016 году на предприятии введены в эксплуатацию высокотехнологичный стан холодной прокатки ХПТ 10-45 и линия отделки труб. Общий объем инвестиций в модернизацию составил около 200 млн руб.



«Группа ЧТПЗ непрерывно ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с разработкой новых видов продукции, совершенствованием существующих технологий производства труб. В 2017 году на предприятиях трубного дивизиона освоено несколько десятков видов продукции, востребованных рынком», — отмечает технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.



Длинномерные нержавеющие трубы применяются преимущественно для изготовления теплообменного оборудования в нефтехимическом машиностроении. Доставка продукции осуществляется специальным длинномерным автомобильным транспортом.



По итогам 9 месяцев 2017 года доля Группы ЧТПЗ в отгрузках нержавеющих холоднодеформированных труб на российский рынок составила около 40%.

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