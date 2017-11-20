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В Екатеринбурге из-за ремонта теплосетей без горячей воды и отопления остались 12 домов

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. В Екатеринбурге из-за ремонта теплосетей без горячей воды и отопления остались 12 многоквартирных домов.



20 ноября 2017 года Екатеринбургская теплоснабжающая компания будет проводить ремонтные работы на тепломагистралях М-02 и М-25.



«В связи с этим с 09.00 до 15.00 ГВС и отопление будут отсутствовать в домах: Горького, 33а, Пушкина, 9, Громова, 142, 140, 144, 148, Онуфриева, 28, 36, 24 к. 1, 24 к. 2, 38а, 32 к. 2», — говорится в с общении на официальном сайте УК «Стандарт».

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