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В Абсолют Банке подсчитали расходы при рефинансировании ипотеки

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. По действующему законодательству российские кредитные учреждения не имеют права изменять параметры кредитов (процентную ставку, срок), поэтому они не могут рефинансировать свои собственные ипотечные займы. Об этом сообщила УрБК заместитель управляющего филиалом Абсолют Банком в Екатеринбурге Светлана Ковалева.



«Это не мешает заемщику рефинансироваться в любом другом банке. Существует проблема, когда банки задерживают выдачу необходимых справок, закладных клиентам, которые хотят уйти за рефинансированием в другие кредитные организации. Абсолют Банк в этом плане никогда не чинит препятствий. За все время работы филиала в Екатеринбурге мы ни разу не нарушали регламентные сроки выдачи документов для рефинансирования (это 3-5 дней). Как правило, клиенты получают все необходимые бумаги гораздо раньше, за один день. Мы понимаем, что хорошие отношения с заемщиком гораздо важнее одного или двух месяцев дополнительных платежей по ипотеке», — сообщила Светлана Ковалева.



По ее словам, при рефинансировании заемщик несет дополнительные траты.



«Мы всегда заранее об этом предупреждаем клиентов. Оценка недвижимости обойдется в 3-5 тыс. руб. в зависимости от объема работ и выбранной компании. Дополнительно возникают расходы на оформление и получение справок в банке-кредиторе, так как некоторые выдают их только платно. Клиенту может потребоваться заплатить за справки об остатке задолженности и уплаченных процентах, справку об отсутствии просрочки, справку с реквизитами для досрочного погашения займа у первичного кредитора», — рассказала Светлана Ковалева.



Если недвижимость приобреталась в браке, то понадобится нотариально заверенное согласие супруга — это около 1,5 тыс. руб. Также потребуется оплатить страховку. В среднем она обходится в 0,3-1,5% от стоимости недвижимости. Размер страховки зависит от самого объекта, на который брали кредит, от возраста заемщика и рода его деятельности.



«Часто заемщики сомневаются, насколько выгодно конкретно им заниматься рефинансированием ипотеки. На мой взгляд, разница между ставками должна быть от 1,5%, так как возникает множество сопутствующих расходов, в том числе на получение платных справок, что отражается на экономии, полученной от разницы в ставках. Также лучше рефинансировать кредит, который был взят относительно недавно. Если прошло уже более двух третей срока кредита, то основная часть платежа приходится на «тело» кредита, а не на проценты, и экономия будет минимальной или вовсе нулевой. Рассчитать выгоду самостоятельно довольно легко. Обратитесь в банк, который будет рефинансировать вашу ипотеку, узнайте размер будущего ежемесячного платежа при сниженной ставке. Далее посчитайте разницу в платежах и умножьте ее на количество оставшихся месяцев ипотеки. Потом вычтите из полученной суммы все расходы на оформление документов, оценку недвижимости и прочее», — заявила Светлана Ковалева.

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