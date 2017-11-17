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Больше 50% россиян недовольны качеством медицинского обслуживания

УрБК, Москва, 17.11.2017. Более половины россиян критически оценивают ситуацию в системе здравоохранения. Об этом следует из данных исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Согласно соцопросу, качеством медицинских услуг недовольны 52% от общего числа опрошенных. Оценку «удовлетворительно» российской системе здравоохранения поставили 37% респондентов. Только 9% россиян не высказали претензий к медобслуживанию.



В основном жалобы на медицину, зафиксированные социологами, были связаны с уровнем профессиональной подготовки врачей (37%). Еще 35% респондентов обратили внимание на дорогие лекарства и услуги, 31% граждан пожаловались на нехватку современного оборудования в больницах и поликлиниках.



Отвечая на вопросы по системе ОМС, большая часть респондентов обратила внимание на длительное время ожидания. Также частой жалобой стали неправильно поставленные диагнозы, грубое отношение медперсонала и требование оплатить медуслуги, которые должны предоставляться бесплатно.

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