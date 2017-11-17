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На Урале оборот по банковской карте «МегаФона» с привязкой к приложению Apple Pay вырос в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. На Урале с начала осени 2017 года оборот по банковской карте «МегаФона» с привязкой к приложению Apple Pay вырос в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



В среду производится больше всего операций. Далее в хит-параде дней по популярности покупок через Apple Pay идут выходные, вторник, четверг и пятница. Понедельник — самый непопулярный день для шопинга с мобильного. Чаще всего с телефона оплачивают покупки в бакалеях и супермаркетах, куда уходит большая часть денег. Далее идут рестораны, путешествия, бензин, одежда, аксессуары и аптеки.



Уральские владельцы банковской карты «МегаФона» с привязкой к Apple Pay покупают товары круглосуточно. Бум продаж приходится на вечерние часы — с 18.00 до 20.00.



«Связисты приготовили подарок любителям оплачивать покупки через iPhone. Платить с мобильного — удобно и просто. А теперь еще и вдвойне выгодно. К кэшбэку мегабайтами добавился еще 20% кэшбэк для тех, кто пользуется Apple Pay с помощью нашей банковской карты. Это поможет использовать возможности смартфона по максимуму и получать бонусы», — отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.



Воспользовавшись банковской картой МегаФона и оплатив товары или услуги с помощью устройств Apple, клиент получает кэшбэк 20% на каждую третью покупку. Сумма возврата потраченных средств может быть до 1,5 тыс. руб. в месяц.



Отличие карты «МегаФона» заключается в том, что у нее единый счет с мобильным телефоном, то есть при работе с платежной системой Apple денежные средства будут списываться со счета мобильного телефона. Это еще одно преимущество использования карты «МегаФона» в привязке к Apple Pay.

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