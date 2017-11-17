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С начала года в России продажи автомобилей класса «люкс» с пробегом сократились на 1,7%

УрБК, Москва, 17.11.2017. По итогам трех кварталов 2017 года в России продажи «люксовых» автомобилей, а также спорткупе с пробегом сократились здесь на 1,7%. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



В абсолютном выражении относительно аналогичного периода прошлого года продажи таких машин снизились соответственно с 49 тыс. 418 до 48 тыс. 547 ед.



В этом сегменте самый часто перепродаваемый автомобиль — Mercedes-Benz S-Класса. За отчетный период, как отмечают аналитики, в России было продано 11 тыс. 794 Mercedes-Benz S-Класса с пробегом, что на 1,1% больше, чем было реализовано годом ранее (11 тыс. 663 шт.).



Второе место в сегменте подержанных авто класса «люкс» занимает Toyota Crown — 6 тыс. 332 ед., перепроданных за три квартала, что на 1,6% ниже прошлогоднего уровня реализации (6 тыс. 434 шт.). Следующее место в рейтинге принадлежит модели BMW 7-Серии — 6 тыс. 008 шт. (-0,3% к результату 2016 года — 6 тыс. 026 шт.). Остальные два места в топ-5 моделей класса «люкс» принадлежат Audi A8 (3 тыс. 094 ед., -2,7%) и Audi A5 (2 тыс. 616 шт., +9,7%).

Рейтинг сегмента люксовых авто и спорткупе на рынке автомобилей с пробегом за 9 месяцев составили и такие модели, как Toyota Celica (1 тыс. 553 авто, -5,6%), Lexus LS (1 тыс. 545 шт., -0,1%), Audi A7 (1,11 ед., +4,2%) и Mercedes-Benz CLK-Класса 1 тыс. 054 шт., -4,1%) и BMW 6-Серии (876 ед., -13%).

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