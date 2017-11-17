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Бригада шахты ЕВРАЗа установила рекорд по темпам горнопроходческих работ

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Бригада Олега Иванчука подготовительного участка № 19 первая в Распадской угольной компании (РУК, находится под управлением ЕВРАЗа) установила рекорд по по темпам горнопроходческих работ. За месяц шахтеры прошли 624 метра горных выработок. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.



На торжественном собрании руководство РУК вручило Олегу Иванчуку памятный подарок за высокий результат — новый автомобиль.



«Рад, что шахта «Распадская» увеличивает темпы проходческих работ, что положительно влияет на общий результат компании. Мы надеемся, что за год предприятиям РУК удастся выполнить план по проходке и безопасно пройти 87 км горных выработок. Коллектив «Распадской» доказал, что при правильной организации труда, распределении трудовых ресурсов можно достичь высоких результатов. Теперь главное — удержать этот темп», — отметил генеральный директор РУК Сергей Степанов.



Бригада Олега Иванчука работает в вентиляционном штреке 4-6-37 на пласте 6-6а, который запустили в конце сентября 2017 года. По этой горной выработке шахтерам остается пройти почти 1,8 тыс. метров, используя при этом проходческий комбайн непрерывного действия 12СМ30 типа Bolter Miner, самозадвигающуюся концевую секцию ленточного конвейера, которая непрерывно транспортирует уголь на главные конвейеры. В среднем ежемесячный план проходки на шахте «Распадская» составляет 300-350 метров.



Шахта «Распадская» добывает уголь марки ГЖ, который востребован на отечественных и зарубежных рынках. После обогащения на фабрике «Распадская» концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.

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