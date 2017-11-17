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В Верхнем Тагиле горела пекарня на улице Островского

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. В Верхнем Тагиле утром 17 ноября 2017 года горела пекарня на улице Островского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сигнал о возгорании поступил спасателям в 04.34. По данным МЧС, в пекарне горел кондитерский цех. Площадь пожара составила 20 кв. м.



К 05.20 сотрудники МЧС полностью потушили огонь. В ликвидации пожара участвовали шесть спасателей и две единицы техники.

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