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Минфин предложил ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов

УрБК, Москва, 17.11.2017. Минфин предложил ввести уголовную ответственность за ввод и продажу продукции, на которую в России наложено эмбарго, следует из законопроекта, разработанного ведомством.



Подготовленные министерством поправки расширяют статью 226.1 о контрабанде и устанавливают наказание за перемещение товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения на их ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из нее.



Ответственность за ввоз санкционных товаров приравнена к импорту в Россию сильнодействующих веществ, ядерных отходов и ядов — заключение на срок трех до семи лет и штраф до 1 млн руб. Также министерство предлагает отдельно определить объем ввозимых товаров — если их стоимость превысит 1 млн руб., то это может стать отягчающим обстоятельством.



Кроме того, поправки вводят в УК статью 226.2 — о нарушении запрета на оборот запрещенных к ввозу товаров. Согласно законопроекту, за продажу таких товаров, по аналогии с контрабандой, нарушителей ждет лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф до 1 млн руб.



При этом статья предполагает более суровое наказание для организованной торговли запрещенными к ввозу товарами. Если оборотом продукции будет заниматься организованная группа, то срок заключения увеличится до 12 лет. Крупным, как отмечается в проекте закона, будет считаться оборот, превышающий 1 млн руб.



Список товаров, запрещенных к ввозу, согласно законопроекту, будет утверждать правительство РФ в специальном перечне.



В 2015 году Федеральная таможенная служба уже предлагала ввести уголовную ответственность за ввоз санкционной продукции. Тогда это предложение поддержал министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

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