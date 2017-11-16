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По итогам 10 месяцев дефицит федерального бюджета составил 294 млрд рублей

16 ноябрь 2017 (11:33)

УрБК, 16.11.2017. Минфин России предварительно оценил дефицит федерального бюджета страны. В январе-октябре 2017 года он составил 294,09 млрд руб. Об этом сообщает RNS.

Объем поступивших доходов за отчетный период — 12,282 трлн руб. Исполнение расходов — 12,576 трлн руб.

В январе-октябре 2016 года дефицит федерального бюджета России был оценен в 1,577 трлн руб.

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