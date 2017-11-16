Новости дня
ЦБ вновь ограничил банки в привлечении вкладов по ставкам выше рыночных
16 ноябрь 2017 (10:04)
УрБК, Москва, 16.11.2017. Банк России ужесточил ограничение для банков по привлечению вкладов по ставкам выше рыночных: допустимая дельта по отношению к средней максимальной ставке топ-10 банков составит 2% вместо прежних 3,5%. Об этом сообщают «Банки.ру» со ссылкой на данные регулятора.
«С учетом изменения ситуации на российском финансовом рынке и в условиях устойчивого снижения уровня процентных ставок на рынке вкладов с 27 ноября 2017 года объектом специального внимания органа банковского надзора будут случаи превышения установленной банками ставки по вкладам в российских рублях от расчетной средней максимальной процентной ставки по десяти кредитным организациям, привлекающим наибольший объем депозитов физических лиц, более чем на 2 процентных пункта», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
«С учетом изменения ситуации на российском финансовом рынке и в условиях устойчивого снижения уровня процентных ставок на рынке вкладов с 27 ноября 2017 года объектом специального внимания органа банковского надзора будут случаи превышения установленной банками ставки по вкладам в российских рублях от расчетной средней максимальной процентной ставки по десяти кредитным организациям, привлекающим наибольший объем депозитов физических лиц, более чем на 2 процентных пункта», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Максимальные ставки по вкладам в банках топ-10 снизились до 7,46%
- Максимальные ставки по вкладам в банках топ-10 снизились до 7,46%
- Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях банков топ-10 снизилась до пятилетнего минимума
- В декабре средняя максимальная ставка по вкладам в рублях банков топ-10 снизилась до 8,49%
- Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях банков топ-10 вновь снизилась
Loading...