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ЦБ вновь ограничил банки в привлечении вкладов по ставкам выше рыночных

УрБК, Москва, 16.11.2017. Банк России ужесточил ограничение для банков по привлечению вкладов по ставкам выше рыночных: допустимая дельта по отношению к средней максимальной ставке топ-10 банков составит 2% вместо прежних 3,5%. Об этом сообщают «Банки.ру» со ссылкой на данные регулятора.



«С учетом изменения ситуации на российском финансовом рынке и в условиях устойчивого снижения уровня процентных ставок на рынке вкладов с 27 ноября 2017 года объектом специального внимания органа банковского надзора будут случаи превышения установленной банками ставки по вкладам в российских рублях от расчетной средней максимальной процентной ставки по десяти кредитным организациям, привлекающим наибольший объем депозитов физических лиц, более чем на 2 процентных пункта», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

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