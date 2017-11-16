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Инфляция в РФ за неделю составила 0,1% после двух недель нулевой

УрБК, Москва, 16.11.2017. Инфляция в РФ с 8 по 13 ноября 2017 года вернулась к уровню 0,1% после нулевой две недели подряд. С начала года потребительские цены выросли на 2%, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.



С 13 октября по 7 ноября Росстат фиксировал нулевую инфляцию. В период с 24 по 30 октября недельная инфляция вернулась к нулевому значению после 0,1% с 17 по 23 октября. До этого шесть недель подряд она также держалась на нуле.



За прошедшую неделю маргарин стал дороже на 0,6%; вареная колбаса, мороженая рыба, стерилизованное молоко — на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,1%, гречневую крупу — на 0,7%, муку и кур — на 0,3%.



Цены на плодоовощную продукцию в среднем практически не изменились. При этом помидоры подорожали на 1,2%, картофель — на 0,7%, огурцы — на 0,5%. В то же время белокочанная капуста, лук и яблоки стали подешевели на 0,3-0,7%.



Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,9%.



Минэкономразвития РФ в ноябре снизило прогноз инфляции на 2017 год до 2,5-2,8% с ранее ожидавшихся 3,2%. В свою очередь, ЦБ скорректировал его до уровня около 3% с прежних 3,5-3,8%, отметив, что в дальнейшем по мере исчерпания влияния временных факторов рост цен приблизится к целевому уровню в 4%. По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в октябре замедлилась до 2,7% с 3% в сентябре.

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