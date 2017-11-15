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РМК отправила победителей фестиваля детского футбола «Метрошка 2017» в Санкт-Петербург

УрБК, Челябинск, 15.11.2017. Победители фестиваля детского футбола «Метрошка 2017» съездили в Санкт-Петербург, где пообщались с профессиональными футболистами «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба Русской медной компании (РМК).



Поездка стала подарком РМК — генерального партнера фестиваля «Метрошка 2017» — командам-победителям. Ребята из города Карталы — команды «Локо-Олимп» и «Радуга» — провели в Санкт-Петербурге очень насыщенную неделю.



«Больше всего детей впечатлили мероприятия, связанные с петербургским ФК «Зенит». Чемпионы «Метрошки 2017» побывали на тренировках в «Газпром»-Академии «Зенита»: команду «Локо-Олимп» тренировал Владимир Малышев, «Радугу» — Максим Коваленко. Тренеры «Газпром»-Академии уделили внимание не только спортивной технике и отработке приемов, но и так называемому «кодексу чести» академии: они учили карталинских ребят в любой ситуации уважительно относиться и к партнерам по команде, и к соперникам», — говорится в сообщении.



Полученные от профессионалов секреты мастерства южноуральские футболисты смогли опробовать в матче с юными воспитанниками «Газпром»-Академии «Зенита».



«Чемпионы «Метрошки» встретились и со звездами первого состава «Зенита», побывали на их тренировке под руководством легендарного Роберто Манчини, пообщались с Артемом Дзюбой, Игорем Смольниковым и Олегом Шатовым, получили автографы и сфотографировались со своими футбольными кумирами. А увидеть питерских звезд в деле ребята из Карталов смогли на матче «Зенит» — «Локомотив» на новом стадионе «Санкт-Петербург», — сообщили в пресс-службе РМК.

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