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«Промрекультивация» привлечет к тушению эндогенных пожаров в Коркинском разрезе горноспасателей

УрБК, Челябинск, 15.11.2017. ООО «Промрекультивация» (Коркино, совместное предприятие АО «Томинский ГОК» и АО по добыче угля «Челябинская угольная компания») планирует привлечь к тушению эндогенных пожаров в Коркинском угольном разрезе отряд военизированной горноспасательной части МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба Русской медной компании (РМК).



Горноспасатели будут бороться с возгораниями до начала реализации проекта ликвидации горной выработки Коркинского угольного разреза, рассказал директор ООО «Промрекультивация» Николай Джемилев.



По его словам, после прекращения работ на объекте предприятие планирует заключить договор с подрядной организацией, которая имеет технику и аттестованных сотрудников для проведения подготовительных работ к будущей ликвидации разреза.



«Специалисты приступят к работам после утверждения проекта ликвидации разреза. Параллельно мы будем принимать на работу и обучать персонал ООО «Промрекультивация», которому предстоит реализовывать проект ликвидации разреза. Мы планируем принимать на работу, в том числе бывших сотрудников Челябинской угольной компании», — добавил Николай Джемилев.



Он отметил, что ООО «Промрекультивация» на паритетной основе учреждена АО «Томинский ГОК» (находится под управлением РМК) и АО по добыче угля «Челябинская угольная компания», поэтому здесь рассчитывают на продолжение сотрудничества в решении одной из самых острых экологических проблем Челябинской области — ликвидации эндогенных пожаров и оползневых явлений на бортах Коркинского угольного разреза.

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