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Российские банки увели из-под надзора ЦБ около 1 трлн рублей
14 ноябрь 2017 (14:44)
УрБК, Москва, 14.11.2017. Около 1 трлн руб. ушло с банковского рынка на рынок лизинга. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление замминистра финансов Алексея Моисеева.
По оценке Минфина и Центробанка — это примерно треть всего лизингового рынка. Таким образом, банки уводили риски со своих балансов, предоставляя финансирование за счет лизинговых компаний.
«Проблема в том, что банки понимают, что какие-то компании они не могут кредитовать со своего баланса, поскольку ЦБ потребует создать резервы. Фактически банки используют лизинговые компании для того, чтобы уйти от банковского надзора. Ведь можно вложить средства в капитал (лизинговой, — прим. ред.) компании, создать один раз резервы, а дальше работать с кем угодно: рынок сейчас не регулируется», — сказал А. Моисеев.
Представитель ЦБ сумму в 1 трлн руб. подтвердил — столько приходится на дочерние лизинговые компании банков. Они есть у подавляющего большинства крупнейших банков, как правило, даже не одна, а группа компаний.
«Потенциально объемы активов могут быть выше, поскольку некоторые банки предпочитают создавать компании через офшорные центры, демонстрируя отсутствие формальной аффилированности с ними», — пояснил представитель регулятора.
По его словам, банки активно используют эту схему из-за особенности учета и отчетности лизинговых компаний: они должны формировать резервы на возможные потери по просроченной дебиторской задолженности, а не исходя из кредитного качества клиента и ожидаемых потерь. Лизинг легко переоформить в аренду или срочную дебиторскую задолженность, у лизингодателей нет ограничений по концентрации, в том числе на собственников, перечисляет представитель регулятора.
«Через лизинговые компании с низкими собственными средствами или капиталом около нуля банки могут реализовать больше кредитов, нежели с собственного баланса напрямую», — указывает он.
По оценке Минфина и Центробанка — это примерно треть всего лизингового рынка. Таким образом, банки уводили риски со своих балансов, предоставляя финансирование за счет лизинговых компаний.
«Проблема в том, что банки понимают, что какие-то компании они не могут кредитовать со своего баланса, поскольку ЦБ потребует создать резервы. Фактически банки используют лизинговые компании для того, чтобы уйти от банковского надзора. Ведь можно вложить средства в капитал (лизинговой, — прим. ред.) компании, создать один раз резервы, а дальше работать с кем угодно: рынок сейчас не регулируется», — сказал А. Моисеев.
Представитель ЦБ сумму в 1 трлн руб. подтвердил — столько приходится на дочерние лизинговые компании банков. Они есть у подавляющего большинства крупнейших банков, как правило, даже не одна, а группа компаний.
«Потенциально объемы активов могут быть выше, поскольку некоторые банки предпочитают создавать компании через офшорные центры, демонстрируя отсутствие формальной аффилированности с ними», — пояснил представитель регулятора.
По его словам, банки активно используют эту схему из-за особенности учета и отчетности лизинговых компаний: они должны формировать резервы на возможные потери по просроченной дебиторской задолженности, а не исходя из кредитного качества клиента и ожидаемых потерь. Лизинг легко переоформить в аренду или срочную дебиторскую задолженность, у лизингодателей нет ограничений по концентрации, в том числе на собственников, перечисляет представитель регулятора.
«Через лизинговые компании с низкими собственными средствами или капиталом около нуля банки могут реализовать больше кредитов, нежели с собственного баланса напрямую», — указывает он.
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