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ОКБ: За год объемы кредитования в Челябинской области выросли на 30%

УрБК, Челябинск, 14.11.2017. По итогам III квартала 2017 года в сравнении с аналогичным показателем 2016 года объем кредитования в Челябинской области вырос на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



В количественном выражении этот показатель вырос на 15%.



В III квартале в Челябинской области было выдано 224,64 тыс. кредитов на общую сумму 29,9 млрд руб. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было выдано 194,74 тыс. кредитов на 23 млрд руб.



За год количество выданных кредитов наличными в Челябинской области выросло на 9%, а средний чек — на 8%. По итогам III квартала 2017 года было выдано 155,19 тыс. подобных займов на общую сумму 15,52 млрд руб. Средний чек за указанный период составил 100 тыс. руб.



Автокредитование в Челябинской области за год выросло на 40%, средний чек увеличился на 4%. В III квартале было выдано 4,1 тыс. кредитов на покупку автомобиля на общую сумму в 2,6 млрд руб. Средний чек достиг 634 тыс. руб.



За год увеличились показатели и в сфере выдачи кредитных карты. За этот период в Челябинской области было на 33% больше подобных займов, а средний чек вырос на 23%. За III квартал банки выдали 58,94 тыс. кредитных карт на общую сумму 3,29 млрд руб.

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