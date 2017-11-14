Новости дня

Вспышки АЧС зафиксировали еще в двух областях УрФО

УрБК, Челябинск, 14.11.2017. Африканская чума свиней (АЧС) добралась еще до двух регионов Уральского федерального округа — Тюменской и Курганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.



Так, 10 ноября 2017 года зарегистрирован случай заражения свиней африканской чумой в Шорохово Исетского района Тюменской области, где расположен свинокомплекс ООО «Комплекс». Это одно из крупнейших предприятий региона, которое поставляет мясо переработчикам ЗАО МПК «Абсолют», ООО «Мясокомбинат Ялуторовский» и другим. Сейчас продукция этих производителей изымается из оборота. Также, по оценке правительства Тюменской области, в регионе уничтожат 16 тыс. свиней.



Накануне, 13 ноября, на территории Курганской области в пробах свинины и в продуктах убоя, отобранных на двух предприятиях региона, обнаружили геном вируса АЧС. Установлены следующие инфицированные вирусом АЧС объекты: убойный цех ООО «Мяспром», село Садовое Кетовского района и морозильная камера № 5 цеха по производству мясных полуфабрикатов в Кургане, принадлежащая ИП Соколов В. К.



Как стало известно, причиной инфицирования данных объектов стали убойные свиньи и продукты их убоя, привезенные из ООО «Комплекс» Тюменской области.



Более того, руководство Россельхознадзора подозревает ветеринарную службу Тюменской области в сокрытии факта вспышки АЧС в регионе, а также ее распространения за пределы области, как ранее сообщил РИА «Новости» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.



«По нашим данным, ветеринарная служба Тюменской области скрывала развитие африканской чумы. Мы думаем, что болезнь начала распространяться в области в 20-х числах октября. Ситуация усугубляется тем, что ООО «Комплекс» две недели работало и отправляло продукцию сотням потребителей, например, на изготовление пельменей», — рассказал С. Данкверт.



Напомним, 3 ноября АЧС зарегистрирована в поселке Тимирязевский Чебаркульского района, где свиней в личном подсобном хозяйстве кормили термически необработанными отходами. В результате все свиньи в данном населенном пункте были подвергнуты эвтаназии и сожжены. Действуют особые пропускные правила в зараженный пункт.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: