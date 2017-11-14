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В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по улице Менжинского
14 ноябрь 2017 (09:20)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. В Екатеринбурге движение транспорта по улице Менжинского на участке от дома № 1 до улицы Сулимова закрыто с сегодняшнего дня до 5 декабря 2017 года. Перекрытие связано с ремонтом сетей инженерно-технического снабжения, говорится в сообщении на сайте администрации города.
Кроме того, с 15 ноября по 15 декабря 2017 года будет закрыто движение транспорта по улице Цвиллинга от дома № 53 до дома № 38 на улице Машинной в связи со строительством сетей инженерного и технического обеспечения.
Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Циолковского, Белинского, дублеру улицы Машинной и переулку Переходному.
Кроме того, с 15 ноября по 15 декабря 2017 года будет закрыто движение транспорта по улице Цвиллинга от дома № 53 до дома № 38 на улице Машинной в связи со строительством сетей инженерного и технического обеспечения.
Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Циолковского, Белинского, дублеру улицы Машинной и переулку Переходному.
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