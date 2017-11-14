Новости дня

В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по улице Менжинского

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. В Екатеринбурге движение транспорта по улице Менжинского на участке от дома № 1 до улицы Сулимова закрыто с сегодняшнего дня до 5 декабря 2017 года. Перекрытие связано с ремонтом сетей инженерно-технического снабжения, говорится в сообщении на сайте администрации города.



Кроме того, с 15 ноября по 15 декабря 2017 года будет закрыто движение транспорта по улице Цвиллинга от дома № 53 до дома № 38 на улице Машинной в связи со строительством сетей инженерного и технического обеспечения.



Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Циолковского, Белинского, дублеру улицы Машинной и переулку Переходному.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: