Новости дня

В Екатеринбурге кинотеатр «Колизей» закрылся после трех недель работы

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. В Екатеринбурге прекратил работу кинотеатр «Колизей», открывшийся 21 октября 2017 года. Объявление о закрытии кинотеатра размещено на его сайте.



В сообщении на сайте «Колизея» не указывается ни причина, ни сроки возобновления работы.



По некоторым данным, кинотеатр повторно закрыт на реконструкцию.



Ранее «Колизей» закрывали для проведения ремонтных работ 1 сентября 2017 года. 21 октября было объявлено о завершении первого этапа работы. На тот момент сеансы в кинотеатре были распределены до конца 2017 года.



С начала 2016 года «Колизей» находится под управлением директора ЕМУП «Салют» Сергея Федякова.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: