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В Екатеринбурге кинотеатр «Колизей» закрылся после трех недель работы
13 ноябрь 2017 (16:49)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. В Екатеринбурге прекратил работу кинотеатр «Колизей», открывшийся 21 октября 2017 года. Объявление о закрытии кинотеатра размещено на его сайте.
В сообщении на сайте «Колизея» не указывается ни причина, ни сроки возобновления работы.
По некоторым данным, кинотеатр повторно закрыт на реконструкцию.
Ранее «Колизей» закрывали для проведения ремонтных работ 1 сентября 2017 года. 21 октября было объявлено о завершении первого этапа работы. На тот момент сеансы в кинотеатре были распределены до конца 2017 года.
С начала 2016 года «Колизей» находится под управлением директора ЕМУП «Салют» Сергея Федякова.
В сообщении на сайте «Колизея» не указывается ни причина, ни сроки возобновления работы.
По некоторым данным, кинотеатр повторно закрыт на реконструкцию.
Ранее «Колизей» закрывали для проведения ремонтных работ 1 сентября 2017 года. 21 октября было объявлено о завершении первого этапа работы. На тот момент сеансы в кинотеатре были распределены до конца 2017 года.
С начала 2016 года «Колизей» находится под управлением директора ЕМУП «Салют» Сергея Федякова.
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