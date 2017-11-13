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Застройщик небоскреба «Свердловск» в Екатеринбурге признан банкротом

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Торгово-выставочный центр Европейский» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, ООО «ТВЦ Европейский» зарегистрировано в 2001 году. Предприятие выступает застройщиком одного из самых известных долгостроев Екатеринбурга — небоскреба «Свердловск» (до 2013 года объект назывался «Призма»).



С иском о банкротстве компании в июне 2016 года обратилась в суд администрация Екатеринбурга. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 228 млн 497 тыс. руб.



Несмотря на то, что более 55% кредиторов ООО «ТВЦ Европейский» проголосовали за утверждение мирового соглашения, суд счел данную меру экономически необоснованной. Также арбитраж отказал компании во введении внешнего управления, поскольку не нашел доказательств возможности восстановления платежеспособности должника.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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