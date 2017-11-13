Светлана Фурдуй: 60% рынка ломбардов приходится на крупные компании

— Сейчас на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 603 ломбарда, из них 259 — на территории Свердловской области. За последние два года Уральское главное управление Центробанка подало 391 исковое заявление о ликвидации ломбардов. На сегодняшний день приняты положительные решения судов о ликвидации по 304 искам, и уже в соответствии с исками 132 ломбарда ликвидированы как юридические лица. То есть внесена запись о ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц. Кроме этого, ежеквартально осуществляется взаимодействие с федеральной налоговой службой по вопросам исключения из Единого государственного реестра недействующих юридических лиц.Стоит сказать, что ликвидация этих ломбардов не оказала существенного влияния на деятельность всей отрасли: с рынка ушли именно неработающие, недействующие ломбарды. При этом показатели деятельности ломбардов (объем предоставленных займов) не снижаются. Так, за I полугодие 2017 года по УрФО было выдано займов на сумму 14 млрд руб., по Свердловской области объем выданных займов составляет порядка 3,5 млрд руб. Примерно такие же цифры и за аналогичный период 2016 года.Кроме этого, на территории УрФО зарегистрированы крупные ломбарды, которые по показателям деятельности (количество заемщиков, сумма предоставленных займов, сумма задолженности по предоставленным займам, основные средства, капитал) занимают более 60 % от всего ломбардного рынка Уральского региона, что свидетельствует о развитости ломбардного рынка.— Деятельность ломбардов и микрофинансовых организаций как некредитных финансовых организаций регулируется требованиями разных законов, в которых и раскрыты их особенности.Основное отличие в том, что более 90% займов в МФО выдаются без залога и обеспечения, а вот ломбарды выдают займы исключительно под залог. В ломбард можно заложить любое ценное имущество, кроме недвижимости, — от золотого колечка до автомобиля. Квартиры, дачи и другую недвижимость ломбарды под залог не примут, им запрещена даже реклама таких услуг.Еще одним отличием и своего рода преимуществом ломбардной деятельности является и то, что ломбард, располагая залоговым имуществом, не осуществляет взыскание суммы займа, в том числе посредством коллекторских фирм, а может реализовать предмет залога и возместить свои затраты.Максимальная потеря — сам залог. Ломбард просто продаст его, если долг не будет погашен вовремя. Чтобы получить заложенное имущество обратно, заемщику необходимо будет вернуть сумму займа и выплатить проценты за каждый день пользования ею. Заем в ломбардах выдают на срок не более года. Но, конечно, лучше расплатиться как можно быстрее.Кроме этого, требования к заемщикам ломбарда минимальны: для получения займа нужен только паспорт и ценная вещь. Соответственно, заем может быть получен в кратчайшие сроки. Благодаря этим конкурентным преимуществам ломбарды занимают устойчивое положение на рынке потребительского кредитования.Согласно данным отчетности, в большинстве случаев оставленные в качестве залога ценные вещи все-таки выкупаются. Ярким примером может являться деятельность автоломбардов, где выкуп заложенных транспортных средств доминирует.Подводя общий итог, можно сказать, что основное отличие ломбардов от других участников рынка — обеспеченность займов залогом. Это могут быть ювелирные изделия, бытовая техника, электроника, меховые изделия, автомобили и другие предметы, но не недвижимость. Из нетрадиционных предметов можно выделить столовое серебро, медали, которые сдают в ломбард.— По итогам анализа данных отчетности установлено, что процент изъятых правоохранительными органами в ломбардах вещей в качестве предмета преступления минимален — менее 1% от общего количества. Кроме того, за последние два года в Уральское главное управление поступило всего пять обращений, связанных со сдачей в ломбард краденых вещей.Регулятор взаимодействует с правоохранительными органами, в том числе по вопросам деятельности организаций, фактически осуществляющих ломбардную деятельность, при этом не имеющих в наименовании слова «ломбард» и не представляющих отчетность в Банк России. Подобные компании создают «нездоровую» конкуренцию среди легально работающих ломбардов.— Под ломбарды нередко маскируются комиссионные магазины, которые не обязаны представлять отчетность в контролирующие органы. Они приобретают у людей имущество «с правом обратного выкупа». В действительности же такая организация может продать «залог» в любое время, поскольку юридически залогом он не является. Настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет.Перед оформлением займа мы советуем проверить учредительные документы и свидетельство о регистрации юридического лица. В наименовании организации обязательно должно присутствовать слово «ломбард». Основной вид деятельности — предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества и (или) хранение вещей. Ломбард может оказывать консультационные и информационные услуги, но это не может быть основным направлением его работы.— По сравнению с предыдущими годами процент ломбардов, не представивших отчетность в Банк России, значительно сократился — с 40% до 6%.Этот показатель является итогом проводимой Уральским ГУ работы по ликвидации недействующих ломбардов и ломбардов, осуществлявших деятельность с грубыми нарушениями, среди которых непредставление отчетности, а также ухода с рынка неработающих компаний.