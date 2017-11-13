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Доход НПК «Уралвагонзавод» от экспортных контрактов сократился в 2,4 раза
13 ноябрь 2017 (11:32)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) опубликовала финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
«Выручка УВЗ составила 61,1 млрд руб. Это соответствует результатам за сопоставимый период прошлого года. При этом выручка от гражданской продукции (подвижной состав) увеличилась до 27,8 млрд руб. против 8,4 млрд руб. за сопоставимый период прошлого года, что составило 45,5% против 13,7%. Доход от высокорентабельных экспортных контрактов снизился до 18,9 млрд руб. (30,9%) за девять месяцев 2017 года против 46,2 млрд руб. (75,1%) за аналогичный период», — говорится в сообщении.
Напомним, в I полугодии 2017 года чистый убыток УВЗ по МФСО достиг 3 млрд 133 млн руб., это на 39,7% больше, чем годом ранее.
«Выручка УВЗ составила 61,1 млрд руб. Это соответствует результатам за сопоставимый период прошлого года. При этом выручка от гражданской продукции (подвижной состав) увеличилась до 27,8 млрд руб. против 8,4 млрд руб. за сопоставимый период прошлого года, что составило 45,5% против 13,7%. Доход от высокорентабельных экспортных контрактов снизился до 18,9 млрд руб. (30,9%) за девять месяцев 2017 года против 46,2 млрд руб. (75,1%) за аналогичный период», — говорится в сообщении.
Напомним, в I полугодии 2017 года чистый убыток УВЗ по МФСО достиг 3 млрд 133 млн руб., это на 39,7% больше, чем годом ранее.
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