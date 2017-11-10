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40% сотрудников российских компаний не готовы работать из дома

УрБК, Москва, 10.11.2017. Сотрудники российских компаний в 40% случаев не готовы работать из дома. Об этом говорится в исследовании проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций».



45% опрошенных, которые не хотят работать из дома, в качестве причины назвали неспособность к самоорганизации, 21% страдали бы от отсутствия быстрой обратной связи от начальства, 11% отметили, что их радует ежедневное общение с коллегами или клиентами, 10% не нравится сам факт, что им придется постоянно находиться дома.



Еще 6% отметили, что работа — способ обрести новые контакты и знакомства, и они не хотели бы отказываться от этой возможности, а 7% сказали, что поездки в офис помогают им держать себя в форме и следить за гардеробом.



В опрошенных компаниях работать из дома в 26% случаев может любой член коллектива, в 74% — определенные категории сотрудников. Четверть из работающих дома имеют дополнительное оборудование, предоставленное компанией. Обычно те дни, когда человек не приходит в офис, оговариваются заранее, в 70% имеется устное подтверждение от работодателя, в 30% — письменное.

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