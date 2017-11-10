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В Магнитогорске ФАС оштрафовала «Бумеранг» за незаконное вознаграждение

УрБК, Челябинск, 10.11.2017. В Магнитогорске по решению мирового судьи на 500 тыс. руб. оштрафовано ООО «Бумеранг» из-за связи представителя компании с Роспотребнадзором, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.



Как показала прокурорская проверка, представитель ООО «Бумеранг» в марте 2012 года и сентябре 2012 года, действуя от имени юридического лица, оказывал услуги имущественного характера главному специалисту-эксперту территориального отдела управления Роспотребнадзора по Челябинской области за бездействие, связанное с занимаемым служебным положением.



После проверки прокурор возбудил в отношении ООО «Бумеранг» дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам его рассмотрения мировой судья судебного участка № 4 Правобережного района Магнитогорска вынес решение оштрафовать ООО «Бумеранг».

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