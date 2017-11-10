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В Екатеринбурге перекроют движение транспорта возле Макаровского моста

10 ноябрь 2017 (17:38)

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. В Екатеринбурге с 11 ноября 2017 года будет перекрыто движение транспорта по улице Гражданской, сообщает официальный портал города.

Ограничения связаны с реконструкцией Макаровского моста по улице Челюскинцев. Из-за проведения работ до 12 ноября будет перекрыт участок от Челюскинцев до Некрасова.

Также до 20 ноября продлено закрытие улицы Машинистов на участке от Гражданской до III Интернационала.

Ранее с 7 по 26 октября 2017 года из-за реконструкции был перекрыт сам Макаровский мост.

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