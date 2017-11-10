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С начала года в Свердловской области оформили 1,89 млн электронных ветсертификатов
10 ноябрь 2017 (15:10)
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. С начала 2017 года предприятия Свердловской области оформили в информационной системе «Меркурий» 1 млн 890,69 тыс. электронных ветеринарных сертификатов (ЭВС). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«Продолжается работа по гашению и оформлению возвратных электронных ветеринарных сопроводительных документов», — сообщают в пресс-службе надзорного органа.
Напомним, с 1 января 2018 года все субъекты хозяйственной деятельности, которые занимаются поставкой или переработкой животноводческой продукции, — производители, переработчики, склады, торговые сети — должны перейти на электронные ветеринарные сертификаты. Ранее их оформляли только поставщики сырья, и то в бумажном виде. В связи с введением реформы участники рынка прогнозировали перебои в поставках молочной и мясной продукции после Нового года.
В середине октября в правительстве РФ сообщили о решении перенести дату перехода на ЭВС. Однако до сих пор никаких регламентирующих документов не принято, а новая дата дедлайна неизвестна.
«Продолжается работа по гашению и оформлению возвратных электронных ветеринарных сопроводительных документов», — сообщают в пресс-службе надзорного органа.
Напомним, с 1 января 2018 года все субъекты хозяйственной деятельности, которые занимаются поставкой или переработкой животноводческой продукции, — производители, переработчики, склады, торговые сети — должны перейти на электронные ветеринарные сертификаты. Ранее их оформляли только поставщики сырья, и то в бумажном виде. В связи с введением реформы участники рынка прогнозировали перебои в поставках молочной и мясной продукции после Нового года.
В середине октября в правительстве РФ сообщили о решении перенести дату перехода на ЭВС. Однако до сих пор никаких регламентирующих документов не принято, а новая дата дедлайна неизвестна.
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