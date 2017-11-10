Новости дня
ФАС заявила о непрозрачности тарифов «Федеральной пассажирской компании»
10 ноябрь 2017 (12:42)
УрБК, Москва, 10.11.2017. Федеральная антимонопольная служба предложила перейти на субсидирование маршрутов для плацкартных вагонов из-за непрозрачности тарифов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления регулирования транспорта ФАС Адилю Веселяеву.
По ее словам, антимонопольная служба предлагает полностью отменить регулирование тарифов в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с июня 2018 года. Кроме того, отмечает А. Веселяева, ООО «РЖД» должно быть ограничено в праве повышать тарифы выше инфляции.
«В тарифах ФПК («Федеральная пассажирская компания» — дочерняя структура ООО «РЖД» — прим. ред.) — перекосы. Провозные емкости не загружены большую часть года. Ценообразование загадочное: много примеров, когда плацкарт стоит дороже купе. С 2010 года средняя ставка билета на плацкарт выросла в 2,26 раза, на купе — в 1,26 раза», — сказала представитель ФАС.
Ранее из-за спора ФПК с ФАС по тарифам были приостановлены продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования.
По ее словам, антимонопольная служба предлагает полностью отменить регулирование тарифов в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с июня 2018 года. Кроме того, отмечает А. Веселяева, ООО «РЖД» должно быть ограничено в праве повышать тарифы выше инфляции.
«В тарифах ФПК («Федеральная пассажирская компания» — дочерняя структура ООО «РЖД» — прим. ред.) — перекосы. Провозные емкости не загружены большую часть года. Ценообразование загадочное: много примеров, когда плацкарт стоит дороже купе. С 2010 года средняя ставка билета на плацкарт выросла в 2,26 раза, на купе — в 1,26 раза», — сказала представитель ФАС.
Ранее из-за спора ФПК с ФАС по тарифам были приостановлены продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство РФ отклонило предложение ФАС о снижении тарифов на пассажирские перевозки РЖД
- С 1 января билеты в плацкартные вагоны подорожают на 15%
- Билеты на поезда дальнего следования на 2013 год подорожают на 10%
- Тарифы на перевозку пассажиров в вагонах поездов дальнего следования повышены на 5–10%
- С 1 января 2010 года стоимость проезда в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах увеличится на 10%
Loading...