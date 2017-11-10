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ФАС заявила о непрозрачности тарифов «Федеральной пассажирской компании»

УрБК, Москва, 10.11.2017. Федеральная антимонопольная служба предложила перейти на субсидирование маршрутов для плацкартных вагонов из-за непрозрачности тарифов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления регулирования транспорта ФАС Адилю Веселяеву.



По ее словам, антимонопольная служба предлагает полностью отменить регулирование тарифов в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с июня 2018 года. Кроме того, отмечает А. Веселяева, ООО «РЖД» должно быть ограничено в праве повышать тарифы выше инфляции.



«В тарифах ФПК («Федеральная пассажирская компания» — дочерняя структура ООО «РЖД» — прим. ред.) — перекосы. Провозные емкости не загружены большую часть года. Ценообразование загадочное: много примеров, когда плацкарт стоит дороже купе. С 2010 года средняя ставка билета на плацкарт выросла в 2,26 раза, на купе — в 1,26 раза», — сказала представитель ФАС.



Ранее из-за спора ФПК с ФАС по тарифам были приостановлены продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования.

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