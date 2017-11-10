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В Екатеринбурге компания недоплатила таможенных платежей на 1,6 млн рублей
10 ноябрь 2017 (12:24)
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования Свердловского транспортного прокурора о взыскании с директора и представителя коммерческой организации ущерба, причиненного уклонением от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
После выявления факта неуплаты участник внешнеэкономической деятельности перечислил в бюджет денежные средства в размере более 1 млн руб. добровольно. Остальную часть неуплаченных таможенных платежей в размере около 600 тыс. руб. суд взыскал с директора и декларанта организации в качестве ущерба, причиненного уголовно наказуемым деянием.
Решение суда вступило в законную силу, денежные средства уплачены в полном объеме.
После выявления факта неуплаты участник внешнеэкономической деятельности перечислил в бюджет денежные средства в размере более 1 млн руб. добровольно. Остальную часть неуплаченных таможенных платежей в размере около 600 тыс. руб. суд взыскал с директора и декларанта организации в качестве ущерба, причиненного уголовно наказуемым деянием.
Решение суда вступило в законную силу, денежные средства уплачены в полном объеме.
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