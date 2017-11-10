Новости дня

В Екатеринбурге компания недоплатила таможенных платежей на 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования Свердловского транспортного прокурора о взыскании с директора и представителя коммерческой организации ущерба, причиненного уклонением от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



После выявления факта неуплаты участник внешнеэкономической деятельности перечислил в бюджет денежные средства в размере более 1 млн руб. добровольно. Остальную часть неуплаченных таможенных платежей в размере около 600 тыс. руб. суд взыскал с директора и декларанта организации в качестве ущерба, причиненного уголовно наказуемым деянием.



Решение суда вступило в законную силу, денежные средства уплачены в полном объеме.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: