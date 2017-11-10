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В Свердловской области дополнительно начислили налоги на сумму более 8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. За 9 месяцев 2017 года по результатам контрольной работы налоговыми органами Свердловской области дополнительно начислено платежей в консолидированный бюджет РФ 8 млрд 148 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Свердловской области.



По результатам проведенных 1,3 млн камеральных налоговых проверок деклараций налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 1 млрд 372 млн руб. По результатам проведенных 613 выездных налоговых проверок организаций и 72 проверок физических лиц дополнительно начислено платежей в сумме 5 млрд 104 млн руб. Уровень результативности выездных налоговых проверок организаций составил 99%, по физическим лицам — 97%.



За 9 месяцев 2017 года с участием органов внутренних дел проведено 128 выездных налоговых проверок налогоплательщиков, что составляет 18% от общего количества контрольных мероприятий. По результатам выездных налоговых проверок налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 2 млрд 355 млн руб.



Основные суммы дополнительно начисленных платежей произведены по НДС, НДФЛ и налогу на прибыль.



Сумма взысканных дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок составила 3 млрд 223 млн руб., больше показателя 9 месяцев 2016 года на 177,4 млн руб. или на 5,8%.

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