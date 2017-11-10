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РМК подписала меморандум о сотрудничестве с Актюбинской областью Казахстана

УрБК, Челябинск, 10.11.2017. Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин и аким Актюбинской области Казахстана Бердыбек Сапарбаев подписали меморандум о развитии инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Церемония подписания документа состоялась 9 ноября 2017 года на площадке XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в присутствии президента России Владимира Путина и главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.



«Стороны договорились о сотрудничестве области геологоразведки и промышленного освоения месторождений медно-цинковых руд в Актюбинской области республики Казахстан, а также о развитии производственных мощностей предприятий РМК, находящихся в регионе», — говорится в сообщении.



Отметим, что РМК присутствует в Казахстане с 2004 года и уже инвестировала в экономику республики 868 млн долларов США (в том числе 128 млн долл. США — текущие инвестиции). При этом российские и казахстанские активы компании интегрированы в единую производственную цепочку, что обеспечивает синергетический эффект для экономического развития приграничных территорий двух стран.



Сегодня в казахстанском дивизионе РМК работает около 1,7 тыс. человек, еще порядка 600 человек заняты в местных подрядных организациях. Ежегодные отчисления в бюджет Актюбинской области превышают 1 млн долл. США. Кроме того, с момента прихода в Казахстан компания активно инвестирует в развитие инфраструктуры.



«С момента основания Русской медной компании мы рассматриваем Актюбинскую область как один из наших приоритетных регионов. Богатые природные ресурсы, поддержка со стороны руководства области и географическая близость к территориям, где сосредоточены наши основные российские активы, делают для нас это сотрудничество привлекательным и перспективным. Поэтому мы готовы наращивать инвестиции в новые проекты, развитие кадрового потенциала и социальную сферу Актюбинской области», — заявил председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.



«В рамках поручений президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Актюбинская область ведет активную работу по привлечению иностранных инвестиций, в том числе с российскими партнерами. Компания РМК зарекомендовала себя как ответственный инвестор, который придерживается самых высоких экологических стандартов и вносит значимый вклад в социальное развитие области. Продолжение инвестиционного сотрудничества с РМК означает рост налоговых отчислений, новые высококвалифицированные рабочие места и повышение качества жизни населения», — подчеркнул аким Актюбинской области Республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев.

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