УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» открылась выставка дрифт-машин «Герои нашего времени». Об этом сообщает пресс-служба «Общества Малышева 73».По словам организатора проекта Дмитрия Здомского, в экспозицию вошли Nissan 350Z, Nissan 200SX, Toyota Altezza, Toyota Chaser 100. Каждая из машин дорабатывалась пилотами несколько лет. В итоге стоимость тюнинга машины составляет от 700 тыс. руб. до 2,5 млн руб. Все представленные на выставке автомобили не раз участвовали в различных соревнованиях.Анонсировали выставку видеороликами дрифт-шоу на парковке торгового центра. Видео будут транслировать по экранам «Гринвича» и в интернете до окончания выставки.«Специально для анонса выставки организаторы сняли пять небольших видеороликов про автомобили и их владельцев. Весь процесс съемок проходил в паркинге под «Гиперболой» и собрал большое количество не только фанатов спортивных машин, но и посетителей торгового центра», — отмечают организаторы.Выставка спортивных дрифт-автомобилей будет открыта в «Гринвиче» до 16 декабря 2017 года. Каждый желающий сможет не только изучить характеристики машин, но и рассмотреть спорт-кары вблизи. Выставка проходит в пятой очереди на нулевом уровне и в четвертой очереди на -1 уровне.