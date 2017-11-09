Новости дня
В Екатеринбурге филиал «Энергозащиты» задолжал работникам 1,4 млн рублей
9 ноябрь 2017 (16:19)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. В Екатеринбурге филиал «Уралэнергоизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита» задолжал 65 работникам по зарплате за сентябрь 2017 года 1,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В связи с этим прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга вызвала директора филиала в надзорное ведомство и потребовала устранить нарушение трудовых прав работников. Также в отношении руководителя филиала возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы».
В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по выплате заработной платы перед работниками филиала «Уралэнергоизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита» 8 ноября 2017 года погашена в полном объеме.
В связи с этим прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга вызвала директора филиала в надзорное ведомство и потребовала устранить нарушение трудовых прав работников. Также в отношении руководителя филиала возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы».
В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по выплате заработной платы перед работниками филиала «Уралэнергоизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита» 8 ноября 2017 года погашена в полном объеме.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- После вмешательства прокуратуры «УралДорСтрой» выплатил долги по зарплате в размере 1,5 млн рублей
- Уралэлектротяжмаш выплатил работникам свыше 26 млн рублей долгов по зарплате
- Руководство «Уральского завода нефтяного и металлургического оборудования» обязали погасить долг по зарплате в размере 942 тыс. рублей
- Уралгидромаш в 2016 году задолжал работникам свыше 55 млн рублей
- В Екатеринбурге по требованию прокуратуры филиал компании ОАО «Транссигналстрой» погасил долги по зарплате в размере 1,6 млн рублей
Loading...