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В Екатеринбурге филиал «Энергозащиты» задолжал работникам 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. В Екатеринбурге филиал «Уралэнергоизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита» задолжал 65 работникам по зарплате за сентябрь 2017 года 1,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В связи с этим прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга вызвала директора филиала в надзорное ведомство и потребовала устранить нарушение трудовых прав работников. Также в отношении руководителя филиала возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы».



В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по выплате заработной платы перед работниками филиала «Уралэнергоизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита» 8 ноября 2017 года погашена в полном объеме.

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