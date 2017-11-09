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Выпускники образовательной программы Группы ЧТПЗ стали призерами чемпионата WorldSkills Hi-Tech

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Сотрудники Группы ЧТПЗ Алексей Гилев и Константин Комлев стали бронзовыми призерами в компетенциях «Прототипирование» и «Промышленная робототехника» на IV Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который прошел 3-7 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Алексей Гилев и Константин Комлев являются выпускниками образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» и сегодня работают на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Молодые новотрубники приняли участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech впервые.



«Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech — это уникальная площадка, которая позволяет молодым рабочим развивать профессиональные навыки и лидерские качества. На чемпионате ребята используют и совершенствуют знания и навыки, без которых не обойтись в повседневной работе на современном производстве», — отмечает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.



Наряду с соревновательной частью, представители компании приняли участие в деловой программе: поделились практикой применения стандартов WorldSkills в корпоративной образовательной среде, выступили на открытом пленарном заседании промышленного совета WorldSkills Eurasia.



«В рамках деловой программы Группа ЧТПЗ также презентовала собственный стенд. Гостям стенда предлагалось совершить виртуальную экскурсию в цехи Белой металлургии, проверить на скорость и высокотехнологичность роботов, сконструированных студентами корпоративной образовательной программы компании. За три дня работы чемпионата стенд Группы ЧТПЗ посетили более 1 тыс. человек», — говорится в сообщении.

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