Новости дня
В Екатеринбурге судебные приставы демонтировали киоски в двух станциях метро
9 ноябрь 2017 (11:48)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. В Екатеринбурге судебные приставы освободили от незаконных построек в общей сложности 19 кв. м. площади на станциях метро «Динамо» и «Машиностроителей». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
«В Железнодорожный районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ об обязании индивидуального предпринимателя, развернувшего торговлю в переходах, вернуть Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию «Екатеринбургский метрополитен» порядка 12 кв. м. площади в пешеходном переходе станции «Динамо», а также 7 кв. м. площади в пешеходном переходе второго вестибюля станции метро «Машиностроителей» путем демонтажа за свой счет принадлежащего ему оборудования», — говорится в сообщении.
Сооружения были демонтированы за счет метрополитена с последующим взысканием с предпринимателя стоимости работ, а также исполнительского сбора в размере 5 тыс. руб.
«В Железнодорожный районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ об обязании индивидуального предпринимателя, развернувшего торговлю в переходах, вернуть Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию «Екатеринбургский метрополитен» порядка 12 кв. м. площади в пешеходном переходе станции «Динамо», а также 7 кв. м. площади в пешеходном переходе второго вестибюля станции метро «Машиностроителей» путем демонтажа за свой счет принадлежащего ему оборудования», — говорится в сообщении.
Сооружения были демонтированы за счет метрополитена с последующим взысканием с предпринимателя стоимости работ, а также исполнительского сбора в размере 5 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Полевском судебные приставы арестовали автомобиль предпринимателя из-за долгов по зарплате
- N1: За год средние цены на квартиры рядом с метро в Екатеринбурге снизились на 4%
- Судебные приставы снесли незаконный киоск в центре Екатеринбурга
- В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Динамо»
- Полиция ищет взрывное устройство на станции метро «Машиностроителей» в Екатеринбурге
Loading...