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В Екатеринбурге судебные приставы демонтировали киоски в двух станциях метро

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. В Екатеринбурге судебные приставы освободили от незаконных построек в общей сложности 19 кв. м. площади на станциях метро «Динамо» и «Машиностроителей». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«В Железнодорожный районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ об обязании индивидуального предпринимателя, развернувшего торговлю в переходах, вернуть Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию «Екатеринбургский метрополитен» порядка 12 кв. м. площади в пешеходном переходе станции «Динамо», а также 7 кв. м. площади в пешеходном переходе второго вестибюля станции метро «Машиностроителей» путем демонтажа за свой счет принадлежащего ему оборудования», — говорится в сообщении.



Сооружения были демонтированы за счет метрополитена с последующим взысканием с предпринимателя стоимости работ, а также исполнительского сбора в размере 5 тыс. руб.

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