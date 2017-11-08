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Жители УрФО сократили расходы в октябре на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. По итогам октября 2017 года жители Уральского федерального округа сократили повседневные расходы на 0,8% относительно сентября. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского холдинга «Ромир».



В сравнении с октябрем прошлого года данный показатель в УрФО вырос на 4,2%.



Всего по России общие повседневные расходы россиян в октябре показали традиционный рост, свойственный середине осени. Так, за месяц россияне нарастили общие траты на 5,7%, что выше месячной инфляции в 0,2%, рассчитанной Росстатом.



Октябрьский рост повседневных расходов оказался логичным как минимум в силу окончания сезонного снижения цен. По данным Росстата, цены на продовольственные товары в октябре относительно предыдущего месяца выросли на 0,4%, причем в основном за счет повышения цен на овощи и фрукты. Подросли цены на 0,3% и на непродовольственные категории.



Драйверами общего роста расходов оказались жители городов с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек, где за месяц повседневные траты жителей увеличились более чем на 7%. А вот жители «миллионников» показали вдвое меньший рост — в 3%. В разрезе года жители мегаполисов вообще сократили свои повседневные траты на 2,8%. В «полумиллионниках» и «стотысячниках» рост оказался ниже размера инфляции и составил 1,3% и 1,9% соответственно.



Среди россиян с различными доходами наиболее расточительными в октябре оказались «среднедоходники», которые за месяц нарастили свои траты на 6,6%, а за год — на 2,5%. «Высокодоходники» также уверенно увеличили расходы за месяц — на 4,7%. Однако относительно октября прошлого года их повседневные траты сократились на 0,6%. В низкодоходной группе даже в разрезе месяца рост расходов оказался вдвое ниже, чем в целом по стране, и составил 2,5%. А относительно аналогичного периода прошлого года снижение расходов низкодоходников составило ощутимые 4,1%.

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