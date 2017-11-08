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Долг свердловчан за электроэнергию достиг 1,1 млрд рублей
8 ноябрь 2017 (15:09)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. Долг населения Свердловской области за электроэнергию достиг 1,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
За девять месяцев сотрудники свердловского филиала провели 5 тыс. совместных рейдов со службой судебных приставов среди должников за электроэнергию. В ходе мероприятий приставы ищут у должников имущество, которое можно реализовать в счет погашения долга, а энергетики при технической возможности полностью обесточивают квартиры.
В перечень ценного имущества попали сотовые телефоны, стоимость одного из них — 11 тыс. руб., цифровая техника и телевизоры. Значительной частью изъятого имущества стала бытовая техника. Например, в Артемовском, в жилище должника приставы забрали на ответхранение бытовую технику на сумму в 40 тыс. руб.
«Дорогие устройства, например, телефоны, приобретаются в кредит. Абоненту приходится выбирать, чьим должником стать: банковской организации или энергоснабжающей», — комментируют в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
При этом должники вправе продать имущество самостоятельно. Иначе приставы проводят принудительную реализацию для погашения задолженности. При отсутствии подходящего имущества приставы составляют акты о невозможности взыскания.
Помимо этого, ежемесячно «ЭнергосбыТ Плюс» подает иски в отношении 4 тыс. абонентов — должников. За девять месяцев 2017 года удержал более 56 млн руб. с зарплатных карт свердловчан в счет погашения долгов за коммунальные услуги.
За девять месяцев сотрудники свердловского филиала провели 5 тыс. совместных рейдов со службой судебных приставов среди должников за электроэнергию. В ходе мероприятий приставы ищут у должников имущество, которое можно реализовать в счет погашения долга, а энергетики при технической возможности полностью обесточивают квартиры.
В перечень ценного имущества попали сотовые телефоны, стоимость одного из них — 11 тыс. руб., цифровая техника и телевизоры. Значительной частью изъятого имущества стала бытовая техника. Например, в Артемовском, в жилище должника приставы забрали на ответхранение бытовую технику на сумму в 40 тыс. руб.
«Дорогие устройства, например, телефоны, приобретаются в кредит. Абоненту приходится выбирать, чьим должником стать: банковской организации или энергоснабжающей», — комментируют в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
При этом должники вправе продать имущество самостоятельно. Иначе приставы проводят принудительную реализацию для погашения задолженности. При отсутствии подходящего имущества приставы составляют акты о невозможности взыскания.
Помимо этого, ежемесячно «ЭнергосбыТ Плюс» подает иски в отношении 4 тыс. абонентов — должников. За девять месяцев 2017 года удержал более 56 млн руб. с зарплатных карт свердловчан в счет погашения долгов за коммунальные услуги.
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