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Следственный комитет обучат разбираться во врачебных ошибках
8 ноябрь 2017 (14:51)
УрБК, Москва, 08.11.2017. Московская академия Следственного комитета разрабатывает программу дополнительного профессионального образования «Вопросы организации здравоохранения и расследования преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи». Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Также в Институте повышения квалификации Московской академии проходит цикл лекций, посвященных организации, квалификации и особенностям расследования этой категории преступлений.
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации совместно с журналом «ConsiliumMedicum» запускает проект «Правонарушения, связанные с медицинской деятельностью». Его основная задача — повышение правовой грамотности врачей и профилактика ятрогенных правонарушений. Современному врачу необходим правовой «ликбез» на примерах из реальной следственной практики подразделений Следственного комитета Российской Федерации, считают в ведомстве.
Также в Институте повышения квалификации Московской академии проходит цикл лекций, посвященных организации, квалификации и особенностям расследования этой категории преступлений.
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации совместно с журналом «ConsiliumMedicum» запускает проект «Правонарушения, связанные с медицинской деятельностью». Его основная задача — повышение правовой грамотности врачей и профилактика ятрогенных правонарушений. Современному врачу необходим правовой «ликбез» на примерах из реальной следственной практики подразделений Следственного комитета Российской Федерации, считают в ведомстве.
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