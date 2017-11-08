Новости дня

Следственный комитет обучат разбираться во врачебных ошибках

УрБК, Москва, 08.11.2017. Московская академия Следственного комитета разрабатывает программу дополнительного профессионального образования «Вопросы организации здравоохранения и расследования преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи». Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.



Также в Институте повышения квалификации Московской академии проходит цикл лекций, посвященных организации, квалификации и особенностям расследования этой категории преступлений.



Московская академия Следственного комитета Российской Федерации совместно с журналом «ConsiliumMedicum» запускает проект «Правонарушения, связанные с медицинской деятельностью». Его основная задача — повышение правовой грамотности врачей и профилактика ятрогенных правонарушений. Современному врачу необходим правовой «ликбез» на примерах из реальной следственной практики подразделений Следственного комитета Российской Федерации, считают в ведомстве.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: