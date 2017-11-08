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Суд обязал нижнетагильский химзавод «ПЛАНТА» возместить почти 7,7 млн руб. за причиненный вред почве

8 ноябрь 2017 (11:34)

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области обязал нижнетагильский «Химический завод «ПЛАНТА» возместить ущерб, причиненный почвам. Об этом сообщается на сайте Департамента Росприроднадзора УрФО.

Суд рассмотрел иск 1 ноября 2017 года. С иском о возмещении вреда в арбитражный суд обратился Департамент Росприроднадзора по УрФО. Причиненный вред надзорный орган оценил в 7 млн 689 тыс. руб. Требования ведомства удовлетворены в полном объеме.

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