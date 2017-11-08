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Суд обязал нижнетагильский химзавод «ПЛАНТА» возместить почти 7,7 млн руб. за причиненный вред почве

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области обязал нижнетагильский «Химический завод «ПЛАНТА» возместить ущерб, причиненный почвам. Об этом сообщается на сайте Департамента Росприроднадзора УрФО.



Суд рассмотрел иск 1 ноября 2017 года. С иском о возмещении вреда в арбитражный суд обратился Департамент Росприроднадзора по УрФО. Причиненный вред надзорный орган оценил в 7 млн 689 тыс. руб. Требования ведомства удовлетворены в полном объеме.

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