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ОКБ: В III квартале российские банки выдали почти 9 млн кредитов

УрБК, Москва, 08.11.2017. По итогам III квартала российские банки выдали 8,98 млн кредитов общим объемом 1,41 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Количество новых выдач в годовом отношении выросло на 8%, а объемы кредитования увеличились на 29%. За аналогичный период 2016 года было выдано более 8,29 млн кредитов на 1,1 трлн руб.



Лидером по темпам роста в III квартале стал сегмент ипотеки. Объемы ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в июле-сентябре 2017 года, выросли в годовом отношении на 40%, количество таких кредитов выросло на 29%. Всего было выдано 231,86 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 430,29 млрд руб., год назад было выдано 180,29 тыс. кредитов на 307,26 млрд руб.



Количество выдач кредитных карт по итогам III квартала выросло на 14%, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 36%. Всего за июль-сентябрь 2017 года банки выдали 2,31 млн карт с общим кредитным лимитом более 145,96 млрд руб., за аналогичный период прошлого года было выдано 2,02 млн карт с лимитом более 106,88 млрд руб.



Объемы автокредитования выросли на 28%, а количество новых автокредитов — на 22%. За прошедший квартал банки выдали 115,63 тыс. кредитов на 87,05 млрд руб. Годом ранее — 94,72 тыс. кредитов на 68,17 млрд руб.



Количество новых кредитов наличными выросло на 9%, а объемы — на 21%. В III квартале 2017 было выдано 6,3 млн кредитов наличными на 735,18 млрд руб. против 5,8 млн кредитов на 605,42 млрд руб. годом ранее.



Всего за 9 месяцев текущего года банки выдали 24,2 млн кредитов общим объемом более 3,76 трлн руб. В годовом отношении количество новых кредитов выросло на 8%, при этом объемы выросли на треть. За аналогичный период прошлого года было выдано 22,34 млн кредитов на сумму более 2,88 трлн руб.

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