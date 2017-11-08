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«Уральские авиалинии» стали официальным перевозчиком экипажа парусника «Крузенштерн»

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала официальным перевозчиком экипажа парусника «Крузенштерн» — последнего действующего судна из серии легендарных «летающих П». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Члены экипажа временно сменят паруса на крылья и прилетят в Москву с барка, пришвартованного в Калининградском порту.



Истории экипажа парусника легли в основу документального спектакля «Моменты моря» с участием Сергея Гармаша. «Моменты моря» — авторский проект Клуба путешествий Михаила Кожухова. Клуб уже три года организовывает экспедиции «Под парусами «Крузенштерна». Спектакль — это попытка прикоснуться к бессмертию судна через истории обычных людей. Попытка понять, почему в море другие законы человеческих отношений, ответить на вопрос, кто такой моряк и что отличает его от обитателей суши. Все это с живой музыкой и проекцией на подкупольное пространство Планетария. Единственный показ постановки состоится 12 ноября в Московском Планетарии. А накануне премьеры — 11 ноября — члены экипажа встретятся со зрителями.



«Уральские авиалинии» рады видеть на своем борту участников кругосветных плаваний. Это новый опыт для авиакомпании: так связываются две стихии: море и воздух. Ветер подгоняет паруса «Крузенштерна», а крылья уральских лайнеров дарят легкость полета и ощущение свободы», — говорится в сообщении.

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