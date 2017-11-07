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В Екатеринбурге суд оставил в силе штраф в 100 тыс. руб. за рекламу SPA-салона «Виагра»
7 ноябрь 2017 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. В Екатеринбурге суд оставил в силе штраф 100 тыс. руб. за распространение рекламы SPA-салона «Виагра». Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС по Свердловской области.
Напомним, что ранее комиссия антимонопольного органа признала факт нарушения закона «О рекламе» в рекламе SPA-салона «Виагра», поскольку рекламируются средства индивидуализации лица, оказывающего запрещенные законодательством РФ услуги (занятие проституцией), и назначило административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.
Основанием к возбуждению дела послужило обращение УМВД России по Екатеринбургу о распространении на рекламной конструкции рекламы указанного салона. Вместе с тем к обращению приложены постановления, вынесенные в отношении нескольких сотрудниц салона «Виагра», признанных виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьями 6.11 «Занятие проституцией» и 6.12 «Получение дохода от занятия проституцией» КоАП РФ.
Ответственность за нарушение требований, установленных ФЗ «О рекламе», несет рекламораспространитель. Антимонопольным органом установлено, что рекламораспространителем является ООО «Гэллэри Сервис».
Общество, не согласившись с вынесенным УФАС постановлением, обратилось в суды.
Суды первой и апелляционной инстанции, изучив материалы дела, отказали в удовлетворении заявленных ООО «Гэллэри Сервис» требований и оставили штраф 100 тыс. руб. без изменения.
Напомним, что ранее комиссия антимонопольного органа признала факт нарушения закона «О рекламе» в рекламе SPA-салона «Виагра», поскольку рекламируются средства индивидуализации лица, оказывающего запрещенные законодательством РФ услуги (занятие проституцией), и назначило административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.
Основанием к возбуждению дела послужило обращение УМВД России по Екатеринбургу о распространении на рекламной конструкции рекламы указанного салона. Вместе с тем к обращению приложены постановления, вынесенные в отношении нескольких сотрудниц салона «Виагра», признанных виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьями 6.11 «Занятие проституцией» и 6.12 «Получение дохода от занятия проституцией» КоАП РФ.
Ответственность за нарушение требований, установленных ФЗ «О рекламе», несет рекламораспространитель. Антимонопольным органом установлено, что рекламораспространителем является ООО «Гэллэри Сервис».
Общество, не согласившись с вынесенным УФАС постановлением, обратилось в суды.
Суды первой и апелляционной инстанции, изучив материалы дела, отказали в удовлетворении заявленных ООО «Гэллэри Сервис» требований и оставили штраф 100 тыс. руб. без изменения.
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