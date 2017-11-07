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В Челябинской области осудили более 30 человек за незаконный сбыт БАДов

УрБК, Челябинск, 07.11.2017. Советский районный суд Челябинска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31 жителя Челябинской области. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры России.



В зависимости от степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере».



В суде установлено, что в 2007 году Виктор Бойков, Артем Пономарев и двое жителей Москвы (находятся в розыске) создали на территории Челябинска организованную группу с целью хищения денежных средств граждан путем реализации биологически активных добавок (БАД) и иных не сертифицированных препаратов под видом дорогостоящих лекарств, реальная стоимость которых варьировалась от 24 до 400 руб. за упаковку.



В целях конспирации указанной деятельности были созданы «колл-центры», собственная курьерская служба, организована регистрация нескольких юридических лиц, сотрудники которых через средства массовой информации рекламировали препараты.



«В состав сообщества были вовлечены лица, устраивавшиеся на должности операторов-консультантов, менеджеров и курьеров. Все они искали одиноких и престарелых граждан, имеющих различные проблемы со здоровьем, инвалидов, нуждающихся для поддержания жизненных функций в постоянном применении различных лекарств, а также лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в силу чего являющихся особо доверчивыми и легко подверженными внушению и обману. Таким образом, с июня 2007 года по октябрь 2010 года соучастники похитили у 217 жителей Челябинской, Свердловской и Кировской областей денежные средства на общую сумму более 13,8 млн руб.», — говорится в сообщении.



Суд приговорил организаторов группы Бойкова и Пономарева к 5 годам и 4 годам 3 месяцам лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Оба взяты под стражу в зале суда.



Участники организованной группы приговорены к различным срокам от 1 года 6 месяцев до 4 лет лишения свободы условно, с испытательными сроками от 2 до 4 лет.

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