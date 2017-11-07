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Официальный курс долл. США вырос на 2 коп., евро снизился на 31 коп.
7 ноябрь 2017 (16:21)
УрБК, Москва, 07.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 ноября 2017 года. Курс долл. США вырос на 2,61 коп., до 58,45 руб., евро снизился на 31,45 коп., до 67,76 руб.
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