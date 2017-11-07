Новости дня

Официальный курс долл. США вырос на 2 коп., евро снизился на 31 коп.

УрБК, Москва, 07.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 ноября 2017 года. Курс долл. США вырос на 2,61 коп., до 58,45 руб., евро снизился на 31,45 коп., до 67,76 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: