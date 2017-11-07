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В Челябинской области задержали 6,5 тонн украинского сыра

УрБК, Челябинск, 07.11.2017. В Челябинской области в пункте предварительного уведомления «Бугристое» возле города Троицк Управление Россельхознадзора задержало 6,5 т сыра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В частности, был пресечен факт вывоза из России в Республику Казахстан 6,45 т молочного продукта», — говорится в сообщении.



При досмотре транспортного средства инспекторы обнаружили картонные коробки с молочным продуктом, на этикетке которых значилось «Продукт белково-жировой с растительным жиром «Сметанковый», «Российский» 50% м.д.ж». Судя по этикетке, продукт был изготовлен в городе Хмельницке Республики Украина на ЧАО «Хмельницкая маслосыробаза». Продукцию везли из Московской области ООО «Саната» в Республику Казахстан.



Молочный продукт с признаками незаконного ввоза попадает под действие указа президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и признан запрещенным.



Задержанный товар находится на территории Челябинской таможни. Решается вопрос об его уничтожении на утильзаводе.

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