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В Челябинской области задержали 6,5 тонн украинского сыра
7 ноябрь 2017 (15:11)
УрБК, Челябинск, 07.11.2017. В Челябинской области в пункте предварительного уведомления «Бугристое» возле города Троицк Управление Россельхознадзора задержало 6,5 т сыра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В частности, был пресечен факт вывоза из России в Республику Казахстан 6,45 т молочного продукта», — говорится в сообщении.
При досмотре транспортного средства инспекторы обнаружили картонные коробки с молочным продуктом, на этикетке которых значилось «Продукт белково-жировой с растительным жиром «Сметанковый», «Российский» 50% м.д.ж». Судя по этикетке, продукт был изготовлен в городе Хмельницке Республики Украина на ЧАО «Хмельницкая маслосыробаза». Продукцию везли из Московской области ООО «Саната» в Республику Казахстан.
Молочный продукт с признаками незаконного ввоза попадает под действие указа президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и признан запрещенным.
Задержанный товар находится на территории Челябинской таможни. Решается вопрос об его уничтожении на утильзаводе.
«В частности, был пресечен факт вывоза из России в Республику Казахстан 6,45 т молочного продукта», — говорится в сообщении.
При досмотре транспортного средства инспекторы обнаружили картонные коробки с молочным продуктом, на этикетке которых значилось «Продукт белково-жировой с растительным жиром «Сметанковый», «Российский» 50% м.д.ж». Судя по этикетке, продукт был изготовлен в городе Хмельницке Республики Украина на ЧАО «Хмельницкая маслосыробаза». Продукцию везли из Московской области ООО «Саната» в Республику Казахстан.
Молочный продукт с признаками незаконного ввоза попадает под действие указа президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и признан запрещенным.
Задержанный товар находится на территории Челябинской таможни. Решается вопрос об его уничтожении на утильзаводе.
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