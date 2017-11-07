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Транспортное предприятие ММК испытывает перевод «БелАЗов» на газодизельное топливо

УрБК, Челябинск, 07.11.2017. В ООО «Автотранспортное управление» (входит в Группу ПАО «ММК») проводятся тестовые испытания по переводу «БелАЗов» на на газодизельное топливо. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



Испытания по моделированию работы машины «БелАЗ» на газодизельном топливе начались в 2016 году. Эксперимент дал хорошие результаты, которые позволяют надеяться в перспективе выйти на уровень замещения дизельного топлива газом до сорока и более процентов. Самым важным итогом, по мнению специалистов предприятия, станет снижение негативного воздействия на окружающую среду.



На основании результатов тестовых испытаний было заключено долгосрочное соглашение между ПАО «ММК», ПАО «НОВАТЭК», ООО «Гиг Инжиниринг» и ООО «Автотранспортное управление» на разработку оборудования и согласование в различных технических инстанциях эксплуатации техники на газодизельном топливе.



«На сегодня пробный автомобиль «БелАЗ» переоборудован, проводятся согласования по заправочной станции и обучение персонала работе с газовым оборудованием. А вообще «газовую» тему на предприятии начали разрабатывать около полутора лет назад. Сначала на газ был переведен парк легковых автомобилей, работающих на междугородних перевозках. Затем пришла очередь «ГАЗелей»: закупили новые машины, уже оснащенные газовым оборудованием», — рассказал исполняющий обязанности директора ООО «Автотранспортное управление» Александр Крупнов.



«БелАЗы» планируется заправлять сжиженным метаном, который будет поставляться в цистернах, криокамерах при температуре минус 160 градусов. Из-за гораздо меньшего объема сжиженный метан не требует оснащения автомобиля большим количеством баллонов.



«Использование смешанного топлива на карьерных самосвалах — это инновация, эксперимент. Суть процесса в том, что в зависимости от оборотов двигателя происходит пропорциональное замещение одного вида топлива другим. Режимы работы меняет электроника, выбирая более оптимальные для определенных условий. К тому же, в отличие от пропана и бутана, сжиженный метан — газ природный, он экологически гораздо чище. Технология, которая проходит апробирование в автопарке ПАО «ММК», совершенно новая для России. Специалисты — как транспортники, так и представители ресурсоснабжающей организации, уверены в экологической пользе проекта, а также надеются на положительный экономический эффект», — говорится в сообщении.

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