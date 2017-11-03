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В Екатеринбурге признан банкротом ЖСК «Западный-1»

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал жилищно-строительный кооператив «Западный-1» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в 2011 году. ЖСК занимается реализацией проекта малоэтажного строительства в юго-западной части Екатеринбурга. В качестве основного вида деятельности указано управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.



С иском о банкротстве ЖСК «Западный-1»в январе 2017 года обратилось в суд ООО «СеверЭнерго». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 418 млн 354 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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