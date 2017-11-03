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Официальный курс долл. США вырос на 34 коп., евро — на 40 коп.

УрБК, Москва, 03.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 ноября 2017 года. Курс долл. США вырос на 34,27 коп., до 58,42 руб., евро — на 40,52 коп., до 68,08 руб.

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